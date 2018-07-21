صور.. صحف الخرطوم تحتفى بزيارة السيسي.. وتؤكد: مصر للسودان والسودان لمصر

كتب محمد الجالى

حظيت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للخرطوم، التى اختتمت أمس الجمعة واستمرت يومين، باهتمام كبير لدى الصحف السودانية، إذ أفردت مساحات كبيرة للحديث عن نتائج الزيارة ومباحثات الرئيسين المصرى والسودانى.

وركزت صحيفة "اليوم التالى" على إبراز الاتفاق المصرى السودانى الخاص بتبادل الدعم إقليميًا ودوليًا.

واختارت صحيفة "السودانى" وعد الرئيس السيسي للسودانيين بالمضى قدما نحو المزيد من تعزيز العلاقات، وكتبت على صدر صفحتها الأولى: السيسي للسودانيين: والله لن تروا من مصر إلا الخير".

وأشارت الصحف السودانية إلى تحذيرات السيسي والبشير من تدخلات أجنبية بمنطقة البحر الأحمر.

وأبرزت صحيفة "التيار" تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر لا تتآمر على أحد، وذلك على صدر صفحتها الأولى، فيما أشارت الصحيفة إلى زيارة الرئيس مرة أخرى إلى السودان أكتوبر المقبل.

وركزت الصحف السودانية على اتفاق السيسي والبشير على التنسيق الأمنى بالبحر الأحمر، وكذلك تأكيد الرئيس السيسي على أن زيارته للخرطوم بداية لمسارات جديدة لعلاقات البلدين.

واهتمت صحيفتا "الرأى العام" و"الانتباهة"، بتصريحات الرئيس السيسي لقادة الرأى والفكر فى السودان.

ولم تخل الصحف السودانية من تركيز كتاب الرأى والمقالات على الزيارة، وتنوعت ما بين التركيز على المصالح المشتركة والترحيب بـ"الأشقاء" والتأكيد على أن السودان لمصر ومصر للسودان.







































































