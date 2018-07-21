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السبت، 21 يوليه 2018 01:21 م
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صور.. رفع 21 طن مخلفات وتنفيذ حمله نظافة وتجميل شوارع دار السلام بسوهاج

السبت، 21 يوليه 2018 11:36 ص
صور.. رفع 21 طن مخلفات وتنفيذ حمله نظافة وتجميل شوارع دار السلام بسوهاج جانب من الحملة
سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام قد قامت بحملة للنظافة والتجميل وتمهيد ورفع كفاءة الشوارع والطرق بالمدينة.

أسفرت الحملة عن رفع 21 طن من المخلفات الصلبة والأتربة، حيث تم رفع القمامة والاشغالات، وإزالة الأتربة، وقص الأشجار، وغسيل الأرصفة وإزالة الحفر والمطبات وتمهيد الشوارع لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل وخلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين بمختلف مدن وقرى المحافظة .

وأوضح لطفى محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، فى بيان أن الحملة التى شارك فيها عمال ومعدات الوحدة المحلية قد استهدفت القطاع الأوسط بمدينة دار السلام وشملت شارع السوق وشارع الشونة وشارع منطقة التأمين الصحى وشارع السادات من ميدان الشهداء مرورا بالأوقاف حتي الإدارة التعليمية وشارع الإدارة البيطرية وشارع مجلس المدينة الجديد حيث تم إزالة الأتربة والتمهيد بالجليدر لهذه الشوارع .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والنزول للشارع وتكثيف أعمال النظافة والتجميل على مدار اليوم وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين .

                            

رفع 21 طن مخلفات وتنفيذ حمله نظافة (1)
رفع 21 طن مخلفات وتنفيذ حمله نظافة 

 

رفع 21 طن مخلفات وتنفيذ حمله نظافة (3)
رفع 21 طن مخلفات وتنفيذ حمله نظافة 

 

رفع 21 طن مخلفات وتنفيذ حمله نظافة (4)
رفع 21 طن مخلفات وتنفيذ حمله نظافة 

 

رفع 21 طن مخلفات وتنفيذ حمله نظافة (5)
رفع 21 طن مخلفات وتنفيذ حمله نظافة 

 


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