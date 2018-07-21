صور.. رفع 1051 طن قمامه وأتربة ومخلفات فى حملات بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عن رفع 1051 طن تراكمات قمامه وأتربة ومخلفات بمراكز ومدن المنصورة، محلة دمنة، نبروه، مدينة الكردي، المطرية، السنبلاوين، بلقاس، دكرنس، ميت غمر، السنبلاوين، جمصه فى حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، فى إطار الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

واضاف المحافظ، فى بيان، أن الكميات التى تم رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار إليها شملت 360 طن بمركز المنصورة ،20 طن بمدينه محله دمنه ،125 طن بمركز ومدينه نبروه ،20 طن بمدينه الكردى ،107 طن بمركز ومدينه المطرية ،147 طن بمركز ومدينه السنبلاوين ،132 طن بمركز ومدينه بلقاس ،140 طن بمركز ومدينة دكرنس.

وفى نطاق حى شرق فقد تم تركيب 16 كشاف ليد 150 وات ودهان البردورات، وفى مركز ومدينه ميت غمر تم ازاله عدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية وتطوير وتجميل الجزر الوسطى والميادين.

وكلف الشعراوي، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، على أهمية المتابعة المستمرة والعمل على تكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات وتحسين مستوى النظافة بهدف تقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، على أهميه استمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، فى إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيرا إلى ضرورة رفع تقارير يوميه بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التى تم رفعها، مؤكداً على تضافر جهود جميع الوحدات المحلية فى هذا المجال الحيوى الهام الذى يمس حاجه يوميه دائمه للمواطنين وبهدف الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.



رفع طن قمامه وأتربة



رفع طن قمامه وأتربة



رفع طن قمامه وأتربة