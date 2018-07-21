صور.. حملة مرورية ليلية موسعة بالسويس

السويس- سيد نون

شن ضباط مرور السويس حملة ليلية موسعة بشوارع المحافظة المختلفة من أجل ضبط الحالة المرورية، قادها العميد محمد عبد الله رشاد مدير إدارة مرور السويس، وأسفرت عن تحرير 300 مخالفة متنوعة بجميع شوارع المحافظة، منها ضبط 22 دراجات نارية غير مرخصة، بالإضافة إلى ضبط سيارات ملاكى مخالفة، وضبط سيارات ملاكى تعمل بأجر فى نقل الركاب وغير مرخص لها، وتم تحرير محاضر فورية للمخالفين بشوارع المحافظة.

كما تفقد العميد محمد عبد الله رشاد الحالة المرورية بشوارع الجيش وأحمد عرابى وطريق ناصر وشوارع الأربعين بالمحافظة، وتمكن من ضبط سيارات تاكسى تعمل بدون تشغيل العداد.