صور .. توزيع مساعدات على أسر الصيادين بالبرلس

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ توزيع مساعدات ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية من أسر الصيادين، تفعيلاً لمبادرة" إحنا السند" التي أطلقها اللواء السيد نصر ، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بحضور الدكتورة منال العبسى، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية لإعداد القادة وتدريب النفس وتنمية مهارات التفكير الإبتكارى، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوزيع مساعدات على 500 أسرة أولى بالرعاية، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء شكرى الجندى، المحاسب محمد عبيدى، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتم توزيع المساعدات من كراتين غذائية وملابس وغيرهما على أسر الصيادين ، بحضور الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمدينة البرلس.