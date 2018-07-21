video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. توزيع مساعدات على أسر الصيادين بالبرلس

السبت، 21 يوليه 2018 08:46 م
صور .. توزيع مساعدات على أسر الصيادين بالبرلس
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
شهدت مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ توزيع مساعدات ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية من أسر الصيادين، تفعيلاً لمبادرة" إحنا السند" التي أطلقها  اللواء السيد نصر ، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بحضور الدكتورة منال العبسى، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية لإعداد القادة وتدريب النفس وتنمية مهارات التفكير الإبتكارى، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوزيع مساعدات على 500 أسرة أولى بالرعاية، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء شكرى الجندى، المحاسب محمد عبيدى، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.
 
وتم توزيع المساعدات من كراتين غذائية وملابس وغيرهما على أسر الصيادين ، بحضور الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمدينة البرلس.
 
الدكتورة منال العبسى رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر توزع الكراتين
الدكتورة منال العبسى رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر توزع الكراتين

جانب من الحضور بالبرلس
جانب من الحضور بالبرلس

جانب من توزيع المساعدات بالبرلس
جانب من توزيع المساعدات بالبرلس

جانب من توزيع الكراتين
جانب من توزيع الكراتين

جانب من توزيع الكراتين
جانب من توزيع الكراتين

جانب من توزيع الكراتين
جانب من توزيع الكراتين
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تفعيل مبادرة احنا السند لتطوير القرى وتوزيع مساعدات لـ500 أسرة بكفر الشيخ

مبادرة احنا السند

محافظة كفر الشيخ

مواد غذائية

مدينة البرلس

صيادين

اسر اولى بالرعايه




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة