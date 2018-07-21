صور.. تنفيذ 36 قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بأسوان

أسوان ندى سليم

شهدت العديد من المناطق السكنية بمدينة أسوان تنفيذ أكبر حملة لإزالة التعديات على أراضى بناء ملك الدولة والتى تمت بتعليمات من اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان.

شملت الحملة مناطق إسكان التجاريين وخلف دار العيون وحى المحمودية خلف هندسة الكهرباء، بجانب حى الصداقة الجديد، بالإضافة إلى منطقة خور عواضه وذلك ضمن سلسلة حملات الموجة العاشرة لإزالة التعديات والتى أثمرت عن تنفيذ 36 قرار إزالة لتعديات على أراضى بناء ملك الدولة بمساحة 10 ألاف و 759 م2 منها 32 حالة تعدى بمناطق حى جنوب على مساحة 10 ألاف و 25 م2 .

كما تم إزالة 3 حالات تعدى بحى الصداقة الجديد بمساحة 600 م2 ، بينما تم إزالة حالة تعدى واحدة بمنطقة خور عواضة على مساحة 134 م2 ، وقد شارك فى الحملة تشكيلات أمنية كبيرة من قوات مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد خالد مساعد مدير الأمن، بجانب رؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات و الأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى.

وذلك بقيادة محمود عليان رئيس الوحدة المحلية والذى أكد على أن هذه الحملة جاء تنفيذها بتعليمات من اللواء مجدى حجازى ضمن خطة المحافظة لتنظيم حملات إزلة التعديات على أراضى الدولة سواء أكانت مبانى أو زراعية بالتعاون مع الشرطة لحين الإنتهاء بالكامل من كافة حالات التعدى والتى تم حصرها أولاً بأول ثم تحرير محاضر إزالة لأصحاب هذه التعديات ، لافتاً إلى أن هذه الموجة من حملات الإزالة تمت بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسوان بلجنة مشتركة يرأسها السكرتير العام المساعد وأيضاً مساعد مدير الأمن لتنظيم حملات بموجات متتالية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لحين الإنتهاء من تنفيذ جميع قرارات الإزالة المخالفة وذلك بعد فتح الباب أمام طلبات التقنين الواردة من المواطنين للمحافظة ومعاينتها على الطبيعة للتأكد من إنطباق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 عليها.



تنفيذ 36 قرار إزالة



تنفيذ 36 قرار إزالة



تنفيذ 36 قرار إزالة