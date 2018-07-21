صور.. تفعيل مبادرة احنا السند لتطوير القرى وتوزيع مساعدات لـ500 أسرة بكفر الشيخ

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، شهدت قرية الملاحة التابعة لمركز سيدى سالم توزيع مساعدات ومواد غذائية على 500 أسرة أولى بالرعاية من أهالى القرية، تفعيلاً لمبادرة إحنا السند التى أطلقها اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، لتوزيع مساعدات على 500 أسرة أولى بالرعاية، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء شكرى الجندى، المحاسب محمد عبيدى، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.
وتم توزيع المساعدات من كراتين غذائية وملابس وغيرهما على الأسر الأولى بالرعاية، الذين كانوا فى حاجة لها بقرية من القرى الأكثر فقرا.
1- تفعيل مبادرة احنا السند بمحافظة كفر الشيخ
1- تفعيل مبادرة انت السن
2- جانب من الحضور في اطلاق المبادرة
4- تفعيل مبادرة انت السشند بكفر الشيخ
5- الحضور من الاسر الالولى بالرعاية
6- جانب من الحضور من الاسر الاتلولى بالرعاية بقرية ملاحة منيسي
7- جانب من اكياس بها كساء للاسر الاولى بالرعاية
8- توزيع الكراتين البغذائية
9- جانب من توزيع الكراتين
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة