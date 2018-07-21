صور.. تفاصيل العثور على ورشة فخار فى كوم أمبو من عصر الدولة القديمة

أسوان ندى سليم

كشف الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير آثار أسوان و النوبة، عن تفاصيل أقدم ورشة لصناعة فخار الدولة القديمة، مشيرا إلى أن هذا الكشف الأثرى يعتبر من أهم الاكتشافات الأثرية فى محافظة أسوان، لأنه يدل على رجوع عمر مدينة كوم أمبو إلى عهد الدولة القديمة، أى مايقارب 2500 عام قبل الميلاد.

وأشار مدير آثار أسوان، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من أهم محتويات الورشة هو اكتشاف أقدم عجلة حجرية لصناعة الفخار فى مصر القديمة يرجع عمرها إلى أكثر من 2400 عام قبل الميلاد، كما ضمت الورشة أقدم معجنة تستخدم لصناعة الفخار، مما يشير إلى وجود حياة علي مدينة كوم امبو منذ الدولة القديمة، وليس لعصر البطالمة أو الرومانى.

وكانت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بمشروع تخفيض المياة الجوفية بمعبد كوم أمبو بأسوان اكتشفت اقدم ورشة لصناعة الفخار فى المنطقة الواقعة بين مدخل متحف التماسيح وشط نهر النيل، ويرجع تاريخها إلى فترة الأسرة الرابعة المصرية (٢٦١٣-٢٤٩٤ ) فترة بناة الأهرام.







