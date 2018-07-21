صور.. تعيين وزير جديد للعدل فى بيرو فى أعقاب فضيحة استغلال نفوذ

(رويترز) - تصوير أ ف ب

تولى المشرع فيسانتى ثابالوس منصب وزير العدل فى بيرو اليوم السبت خلفا لسلفادور إيراسى بعد فضيحة استغلال نفوذ هزت النظام القضائى فى البلاد. وسيكون ثابالوس مسؤولا عن إصلاح النظام القضائى الذى أعلنه الرئيس مارتن فيزكارا بعد نشر تسجيلات فى وسائل إعلام محلية أظهرت قضاة يساومون بشأن عقوبات ضد ساسة ورجال أعمال لقاء مبالغ مالية، وينفى إيراسى ارتكاب أى مخالفات.

رئيس بيرو مارتن فيزكارّا مع وزير العدل الجديد

رئيس بيرو يرحب بالوزير الجديد

وزير العدل الجديد فيسينتي زايبلوس والرئيس في بيرو

وزير العدل فى بيرو يؤدي اليمين



