video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تسليم 69 وحدة سكنية لمتضررى المنطقة الأثرية بالداخلة

السبت، 21 يوليه 2018 02:34 م
صور.. تسليم 69 وحدة سكنية لمتضررى المنطقة الأثرية بالداخلة جانب من التسليم
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

انتهت لجنة مختصة من رئاسة مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد اليوم السبت، من تسليم 69 وحدة سكنية بقرية القصر الإسلامية للمتضررين من المنطقة الأثرية كبدائل لمنازلهم الآيلة للسقوط ضمن نطاق الآثار الإسلامية بالقرية.

وتم تسليم المنتفعين مفاتيح الوحدات السكنية وسط أجواء من الفرحة بعد تأخر الاستلام لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشطيب وإجراء القرعة العلنية لتوزيع أرقام الوحدات السكنية.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة فى تصريح خاص، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم العاجلة بسرعة تسليم الوحدات السكنية للمنتفعين وفقا للشروط المعلنة مسبقا وبالقيمة الايجارية المحددة للوحدات السكنية المحددة سلفا دون زيادة فيها حتى الآن لحين فحص طلبات المنتفعين بتخفيض القيمة الإيجارية.

جانب من التسليم
جانب من التسليم

 

أثناء توزيع الوحدات
أثناء توزيع الوحدات

 

متضررو القصر الإسلامية
متضررو القصر الإسلامية

 

جانب من الإجراءات
جانب من الإجراءات
 
الوحدات السكنية بالقصر
 
لجنة رئاسة المركز
 
لجنة رئاسة المركز
تسليم الوحدات دون زيادة فى القيمة

 

توجيهات من المحافظ بتسليم الشقق
توجيهات من المحافظ بتسليم الشقق
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. تسليم 69 وحدة سكنية لمتضررى المنطقة الأثرية بالوادى الجديد

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

مركز الخارجه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة