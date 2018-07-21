صور.. تسليم 69 وحدة سكنية لمتضررى المنطقة الأثرية بالداخلة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

انتهت لجنة مختصة من رئاسة مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد اليوم السبت، من تسليم 69 وحدة سكنية بقرية القصر الإسلامية للمتضررين من المنطقة الأثرية كبدائل لمنازلهم الآيلة للسقوط ضمن نطاق الآثار الإسلامية بالقرية.

وتم تسليم المنتفعين مفاتيح الوحدات السكنية وسط أجواء من الفرحة بعد تأخر الاستلام لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشطيب وإجراء القرعة العلنية لتوزيع أرقام الوحدات السكنية.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة فى تصريح خاص، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم العاجلة بسرعة تسليم الوحدات السكنية للمنتفعين وفقا للشروط المعلنة مسبقا وبالقيمة الايجارية المحددة للوحدات السكنية المحددة سلفا دون زيادة فيها حتى الآن لحين فحص طلبات المنتفعين بتخفيض القيمة الإيجارية.



جانب من التسليم



أثناء توزيع الوحدات



متضررو القصر الإسلامية



جانب من الإجراءات

لجنة رئاسة المركز



تسليم الوحدات دون زيادة فى القيمة