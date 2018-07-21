صور.. بلجيكا تحتفل بعيدها الوطنى وسط إجراءات أمنية مشددة

كتب عبد الوهاب الجندى

وسط إجراءات أمنية مشددة، احتفلت اليوم السبت، مملكة بلجيكا بعيدها الوطنى الذى يصادف يوم 21 يوليو من كل عام، بحضور الملك فيليب وأسرتها العرض العسكرى الخاص بالاحتفال، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وفى اليوم الوطنى لبلجيكا، يصطحب الملك فيليب الملكة ماتيلدا وولى العهد الأميرة إليزابيث والأمير إيمانويل، لزيارة كاتدرائیة سانت مايكل القديس فى العاصمة بروكسل لحضور تقلید "تى ديوم" الخاص بالاحتفال بالعید.

وتعرضت العاصمة البلجيكية فى مارس عام 2016، لهجمات مسلحة تبناها تنظيم داعش الإرهابى، حيث وقعت سلسلة تفجيرات فى مطار بروكسل الدولي، وفى محطة مترو مالبيك.



الأسرة المالكة في الاحتفال



الأمير إيمانويل خلال الحفل



الأميرة إليزابيث خلال الحفل



العرض العسكري



الملك فيليب يصافح المواطنين



الملكة ماتيلدا



الملكة ماتيلد وأبنائها



جانب من الاحتفال



مشاهدة العرض العسكري



ملك بلجيكا وأسرته