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صور.. بلجيكا تحتفل بعيدها الوطنى وسط إجراءات أمنية مشددة

السبت، 21 يوليه 2018 05:36 م
صور.. بلجيكا تحتفل بعيدها الوطنى وسط إجراءات أمنية مشددة ملك بلجيكا واسرته
كتب عبد الوهاب الجندى
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وسط إجراءات أمنية مشددة، احتفلت اليوم السبت، مملكة بلجيكا بعيدها الوطنى الذى يصادف يوم 21 يوليو من كل عام، بحضور الملك فيليب وأسرتها العرض العسكرى الخاص بالاحتفال، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وفى اليوم الوطنى لبلجيكا، يصطحب الملك فيليب الملكة ماتيلدا وولى العهد الأميرة إليزابيث والأمير إيمانويل، لزيارة كاتدرائیة سانت مايكل القديس فى العاصمة بروكسل لحضور تقلید "تى ديوم" الخاص بالاحتفال بالعید.

وتعرضت العاصمة البلجيكية فى مارس عام 2016، لهجمات مسلحة تبناها تنظيم داعش الإرهابى، حيث وقعت سلسلة تفجيرات فى مطار بروكسل الدولي، وفى محطة مترو مالبيك.

الأسرة المالكة في الاحتفال
الأسرة المالكة في الاحتفال

 

الأمير عمنويل خلال الحفل
الأمير إيمانويل خلال الحفل

 

الأميرة إليزابيث خلال الحفل
الأميرة إليزابيث خلال الحفل

 

العرض العسكري
العرض العسكري

 

الملك فلييب يصافح المواطنين
الملك فيليب يصافح المواطنين

 

الملكة ماتلدا
الملكة ماتيلدا

 

الملكة ماتيلد
الملكة ماتيلد وأبنائها

 

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 

مشاهدة العرض العسكري
مشاهدة العرض العسكري

 

ملك بلجيكا وأسرته
ملك بلجيكا وأسرته

 

ولي العهد الأميرة إليزابيث
ولي العهد الأميرة إليزابيث

 


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