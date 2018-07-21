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السبت، 21 يوليه 2018 08:52 م
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صور.. انطلاق "أولمبياد الطين" لكرة اليد فى ألمانيا

السبت، 21 يوليه 2018 07:02 م
صور.. انطلاق "أولمبياد الطين" لكرة اليد فى ألمانيا اولمبياد الطين فى المانيا
كتب عبد الوهاب الجندى
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شارك مئات الألمانيين من الرجال والنساء، اليوم السبت، فيما يعرف بـ "أولمبياد الطين" لكرة اليد على ضفاف نهر ألبه الواقع غرب شمال البلاد.

ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز، فأن المتسابقون يواجهون بعضهم البعض، من خلال فرق كاملة لأداء مباراة كرة يد وسط الوحل بضفاف نهر ألبه.

الجدير بالذكر، أن المشاركين فى "أولمبياد الطين" بألمانيا والقادمين من الدول المجاورة، يساهمون فى جمع التبرعات للمرضى وغير القادرين على الحصول على علاج السرطان.

السقوط فى الوحل
السقوط فى الوحل

 

أولمبياد الطين
أولمبياد الطين

 

جانب من المباراة
جانب من المباراة

 

رجل مشارك في أولمبياد الطين
رجل مشارك في أولمبياد الطين

 

سعادة مشارك في الأولمبياد
سعادة مشارك في الأولمبياد

 

فريق مشارك في الحدث
فريق مشارك في الحدث

 

فريق يحتفل بالفوز
فريق يحتفل بالفوز

 

مباراة في أولمبياد الطين
مباراة في أولمبياد الطين

 

مشارك في أولمبياد الطين
مشارك في أولمبياد الطين

 

مشاركة في الحدث
مشاركة في الحدث

 

 


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اولمبياد الطين فى المانيا

اولمبياد الطين

المانيا

نهر البه

اخبار المانيا




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