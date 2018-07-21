صور.. انطلاق "أولمبياد الطين" لكرة اليد فى ألمانيا

كتب عبد الوهاب الجندى

شارك مئات الألمانيين من الرجال والنساء، اليوم السبت، فيما يعرف بـ "أولمبياد الطين" لكرة اليد على ضفاف نهر ألبه الواقع غرب شمال البلاد.

ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز، فأن المتسابقون يواجهون بعضهم البعض، من خلال فرق كاملة لأداء مباراة كرة يد وسط الوحل بضفاف نهر ألبه.

الجدير بالذكر، أن المشاركين فى "أولمبياد الطين" بألمانيا والقادمين من الدول المجاورة، يساهمون فى جمع التبرعات للمرضى وغير القادرين على الحصول على علاج السرطان.



السقوط فى الوحل



أولمبياد الطين



جانب من المباراة



رجل مشارك في أولمبياد الطين



سعادة مشارك في الأولمبياد



فريق مشارك في الحدث



فريق يحتفل بالفوز



مباراة في أولمبياد الطين



مشارك في أولمبياد الطين