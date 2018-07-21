صور.. الشيخ محمد بن زايد يقيم مأدبة عشاء للرئيس الصينى بحضور أحفاده

كتب مصطفى عنبر

أقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مأدبة عشاء على شرف الرئيس الصينى شى جين بينج، بمناسبة زيارته التاريخية إلى الإمارات.



الشيخ محمد بن زايد يقيم مأدبة عشاء للرئيس الصينى 1

وتظهر الصور المنشورة لهذه الاحتفالية مدى بساطة الأجواء المحيطة بها وتواجد الأطفال الصغار أبناء وأحفاد الشيخ محمد بن زايد ومداعبته لهم وتفاعل الرئيس الصينى معهم بكل سعادة.



الشيخ محمد بن زايد يقيم مأدبة عشاء للرئيس الصينى 2

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى ، عن اعتزازه بعلاقة الصداقة الشخصية التى تتعمق وتتوثق يوما بعد الآخر بالرئيس شى جين بينغ والتى تلتقى دوما على المحبة والمودة والثقة والتفاهم المشترك.



الشيخ محمد بن زايد يقيم مأدبة عشاء للرئيس الصينى 3

وتبادل الجانبان خلال مادبة العشاء الحديث حول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.