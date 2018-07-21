video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 09:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. الشيخ محمد بن زايد يقيم مأدبة عشاء للرئيس الصينى بحضور أحفاده

السبت، 21 يوليه 2018 09:30 م
صور.. الشيخ محمد بن زايد يقيم مأدبة عشاء للرئيس الصينى بحضور أحفاده الشيخ محمد بن زايد يقيم مأدبة عشاء للرئيس الصينى
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

أقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مأدبة عشاء على شرف الرئيس الصينى شى جين بينج، بمناسبة زيارته التاريخية إلى الإمارات.

الشيخ محمد بن زايد يقيم مأدبة عشاء للرئيس الصينى 1
الشيخ محمد بن زايد يقيم مأدبة عشاء للرئيس الصينى 1

 

وتظهر الصور المنشورة لهذه الاحتفالية مدى بساطة الأجواء المحيطة بها وتواجد الأطفال الصغار أبناء وأحفاد الشيخ محمد بن زايد ومداعبته لهم وتفاعل الرئيس الصينى معهم بكل سعادة.

الشيخ محمد بن زايد يقيم مأدبة عشاء للرئيس الصينى 2
الشيخ محمد بن زايد يقيم مأدبة عشاء للرئيس الصينى 2

 

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى ، عن اعتزازه بعلاقة الصداقة الشخصية التى تتعمق وتتوثق يوما بعد الآخر بالرئيس شى جين بينغ والتى تلتقى دوما على المحبة والمودة والثقة والتفاهم المشترك.

الشيخ محمد بن زايد يقيم مأدبة عشاء للرئيس الصينى 3
الشيخ محمد بن زايد يقيم مأدبة عشاء للرئيس الصينى 3

 

وتبادل الجانبان خلال مادبة العشاء الحديث حول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ناسا تتعاون مع الإمارات فى رحلات الفضاء البشرية

3 عقوبات ضد المخالفين لقواعد تصدير الحاصلات الزراعية للإمارات

الفرنسية: تعليق دورتين للجودو فى الإمارات وتونس بسبب إسرائيل

الصين تبدى اهتماما متزايدا بالشرق الأوسط خلال زيارة شى إلى الإمارات

13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الإمارات والصين خلال زيارة الرئيس شى جين بينج

الصين والإمارات تقرران رفع مستوى العلاقات بينهما للشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن راشد: الإمارات لديها توافقات سياسية واقتصادية كثيرة مع الصين

محمد بن زايد

الامارات

الصين

الرئيس الصينى

عشاء




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة