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صور.. السعودية تشارك فى منافسات الدورة 6 لرياضة المرأة بدول الخليج

السبت، 21 يوليه 2018 09:50 م
صور.. السعودية تشارك فى منافسات الدورة 6 لرياضة المرأة بدول الخليج هايدى العسكرى ممثلة الجانب السعودى فى الاجتماع
كتب مصطفى عنبر
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قررت المملكة العربية السعودية المشاركة فى منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربى التي ستقام فى الكويت مارس المقبل.

وأكدت مدير عام التنوع والشراكات فى الهيئة العامة للرياضة السعودية، هايدى العسكرى، مشاركة المرأة السعودية رسميا فى منافسات بطولة المرأة الخليجية لأول مرة.

هايدى العسكرى ممثلة الجانب السعودى فى الاجتماع
هايدى العسكرى ممثلة الجانب السعودى فى الاجتماع

 

وقالت العسكرى فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الـ25 للجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج الذى عقد اليوم السبت فى الكويت، "نحن فخورون بوجودنا وتمثيلنا الرسمى فى اجتماعات اللجنة التنظيمية للتظاهرة".

وأضافت، "إننا متحمسون للتمثيل الرسمي للمملكة بعد سنوات من الجهود لإبراز دور المرأة السعودية في المجال الرياضي وهو خطوة في الاتجاه الصحيح لإبراز أهمية مشاركتها في جميع المحافل الخليجية ومن ثم الدولية، مؤكدة إصرار المرأة السعودية على إثبات وجودها في المحافل الرياضية".

 

ممثلة دولة الإمارات فى الاجتماع
ممثلة دولة الإمارات فى الاجتماع

 

وأعربت رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الشيخة نعيمة الصباح عن سعادتها البالغة لمشاركة السعودية في اجتماعات اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون بشكل رسمي للمرة الأولى مؤكدة أن "المرأة السعودية ستكون حاضرة في بطولة الكويت في مارس 2019".

 

الشيخة نعيمة رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة فى مجلس التعاون الخليجى
الشيخة نعيمة رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة فى مجلس التعاون الخليجى

 

وأضافت الشيخة نعيمة الصباح عقب الاجتماع الـ25 للجنة ،أن اللجنة اتفقت في الاجتماع على بعض التغييرات البسيطة في تحديد الألعاب التي ستتضمنها الدورة.

وأشارت إلى احتمالية إضافة رياضة الفروسية في الدورة التي ستقام في الكويت إلى جانب الرياضات الأخرى مثل كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والتايكوندو والمبارزة والرماية والبولينغ ورياضات أخرى ليصل عددها إلى 11 رياضة.

 


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