صور.. اضبط مخالفة.. مزرعة أغنام بمدخل مدرسة الشهيد كمال الجندى فى بسيون

الغربية أحمد زيادة

رصدت كاميرا "اليوم السابع" مخالفة تشكل خطرا جسيما على صحة التلاميذ، حيث يوجد مزرعة أغنام وحيوانات بمدخل مدرسة الشهيد كمال الجندى بقرية كفر عسكر بمركز بسيون فى محافظة الغربية بجوار بوابة المدرسة، وهذا يشكل خطرا صحيا وبيئيا جسيما على صحة الطلاب، ويُعد مخالفة لأحكام قانون البيئة.

وبالبحث تبين أن هذه المخالفة موجودة ومستمرة منذ سنوات عديدة، ولم يتم اتخاذ إجراء حاسم تجاهها سواء من التربية والتعليم أو الصحة أو وزارة التنمية المحلية، ما يعرض التلاميذ لأمراض خطيرة تنتقل إليهم من الأغنام والحيوانات، بالإضافة للروائح الكريهة التى لا تطاق.