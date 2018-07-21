صور.. احتجاجات فى الأرجنتين على هامش اجتماع مجموعة العشرين

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

نظم آلاف الأرجنتينين، احتجاجاً مساء الجمعة، على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين بسبب سياسات صندوق النقد الدولى الذى ينحون باللائمة عليه فى صعوبات واجهتها البلاد خلال أزمة مالية سابقة.

وشاركت أحزاب معارضة ونقابات ومنظمات لحقوق للإنسان وفنانون فى المسيرة التى جرت قرب المسلة الرمزية فى بوينس آيرس .

وشهدت الارجنتين مظاهرات واحتجاجات ضمن سلسلة من احتجاجات عدة نُظمت منذ إعلان الرئيس ماوريسيو ماكرى إنه بدأ محادثات تمويل مع صندوق النقد الدولى بعد تقلبات شهدتها الأسواق.

وفاجأت هذه الخطوة غير المتوقعة المستثمرين وأججت مخاوف الأرجنتينين من تكرار الانهيار الاقتصادى الذى عانت منه البلاد فى 2001-2002.

وأنحى كثيرون فى الأرجنتين باللوم على إجراءات التقشف التى فرضها صندوق النقد الدولى فى تفاقم الأزمة التى أدت إلى وقوع الملايين فى براثن الفقر وحولت الأرجنتين إلى دولة منبوذة عالمياً، بعد أن تخلفت الحكومة عن سداد دين قياسى بلغ حجمه 100 بليون دولار.



احتجاجات الارجنتين



احتجاجات



مظاهرات الارجنتين



مظاهرات فى الارجنتين