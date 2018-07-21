صور.. آلاف الكازاخستانيين يشيعون جثمان البطل الأوليمبى "دينيس تين"

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

شيع آلاف المواطنين فى كازاخستان اليوم السبت، جنازة البطل الأوليمبى دينيس تين، بعد أن لقى مصرعه إثر محاولته إيقاف لصين كانا يسرقان مرايا سيارته، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية،

وكان البطل الأوليمبي دينيس تين، البالغ من العمر 25 عامًا أول رياضي من كازاخستان يفوز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الأوليمبية بسوتشي الروسية سنة 2014، وهو بطل عالمى فى التزلج، من منطقة ألماتي جنوب كازاخستان.

وكان تين يتابع دراسته في علم الاقتصاد، كما كان يطمح إلى خوض تجربة في الكتابة السينمائية، وفق ما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ونعى وزير الثقافة والرياضة فى كازاخستان "أريستانبك كوليباييف"، البطل الراحل ووصفه بالخسارة التي لا تُعوَّض.



البطل الأوليمبى "دينيس تين"



وضع الورود أمام صورة البطل الأوليمبى "دينيس تين"



جانب من وضع الزهور



انتظار المواطنين لتشييع الجثمان



جانب من تشييع الجثمان



مواطنو كازاخستان يشيعون الجثمان



جانب من تشييع الجثمان



عرض صورة البطل الأوليمبى "دينيس تين"



صور البطل الأوليمبى "دينيس تين"