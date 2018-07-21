صحة بنى سويف: فحص 1202مواطنا فى قافلة علاجية بـ "النواميس"

بنى سويف أيمن لطفى

نظمت مديرية الصحة ببنى سويف، قاقلة علاجية مجانية بقرية النواميس بمركز الواسطى شمال بنى سويف، وفحص الأطباء خلالها 1202مواطنا، فضلا عن عقد 8 ندوات تثقيفية بحضور 115 سيدة من المترددات على القافلة.

وأشار بيان لصحة بنى سويف إلى أن القافلة عقدت على مدى يومين و أجرى خلالها سلوى سعد وأحمد إسماعيل فنيا معمل القافلة فحوصات وسحب عينات وتحليلها واظهار نتائجها، عبارة عن 118 عينة دم و 38 طفيليات ، بالإضافة إلى تحويل 5 من المرضى للمستشفيات ، ومنح 2 آخرين قرار علاج على نفقة الدولة، وذلك باشراف من الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة و دكتور هايدى محمد عبدالوهاب منسق القوافل، والدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبى ،و طه كمال مسؤول مالى وإدارى، وعيد فرج مسئول معلومات، وأحمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة .