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صحة بنى سويف: فحص 1202مواطنا فى قافلة علاجية بـ "النواميس"

السبت، 21 يوليه 2018 04:02 ص
صحة بنى سويف: فحص 1202مواطنا فى قافلة علاجية بـ "النواميس" قوافل طبيه-ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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نظمت مديرية الصحة ببنى سويف، قاقلة علاجية مجانية بقرية النواميس بمركز الواسطى شمال بنى سويف، وفحص الأطباء خلالها 1202مواطنا، فضلا عن عقد  8 ندوات تثقيفية بحضور 115 سيدة من المترددات على القافلة.
 
وأشار بيان لصحة بنى سويف إلى أن القافلة عقدت على مدى يومين و أجرى خلالها سلوى سعد وأحمد إسماعيل فنيا معمل القافلة فحوصات وسحب عينات وتحليلها واظهار نتائجها، عبارة عن  118 عينة دم و 38 طفيليات ، بالإضافة إلى تحويل 5 من المرضى للمستشفيات ، ومنح 2 آخرين  قرار علاج على نفقة الدولة، وذلك باشراف من الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة و دكتور  هايدى محمد عبدالوهاب منسق القوافل، والدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبى ،و طه كمال مسؤول مالى وإدارى، وعيد فرج   مسئول معلومات، وأحمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة  .
 

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بنى سويف

قافله طبيه

النواميس

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