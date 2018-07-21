شرطة لوكسمبورج تضع سيارتان تعملان بالكهرباء فى أسطولها لمكافحة الجريمة

رويترز

ضمت شرطة لوكسمبورج سيارتى تسلا تعملان بالكهرباء إلى أسطولها أملا فى الاستفادة من سرعتها الفائقة فى الإمساك بالمزيد من المجرمين ومخالفى قواعد السرعة مع الحد فى الوقت نفسه من انبعاثات الكربون فى البلد الصغير.

وقال وزير النقل فرنسوا باوش إن شراء السيارتين، وهما من طراز تسلا إس، يأتى فى إطار مشروع تجريبى يهدف لإحلال السيارات الكهربائية والهجينة محل السيارات التقليدية فى شوارع لوكسمبورج بنسبة تصل إلى 10% تقريبا.

ويمكن لسيارات تسلا زيادة سرعتها من الصفر إلى 97 كيلومترا فى الساعة خلال ثوان.

وأحد المخاوف الرئيسية المتعلقة بالسيارات الكهربائية هى الحاجة إلى إعادة شحن بطارياتها من حين لآخر. لكن الشرطة قالت إن هذا الأمر لن يكون مشكلة فى لوكسمبورج الصغيرة حيث يمتد الطريق من شمال البلاد إلى جنوبها لنحو مئة كيلومتر فقط.

وقال لوران لنتس، نائب قائد شرطة الطرق السريعة فى لوكسمبورج، "تغطى دورياتنا 200 كيلومتر فى كل مرة. يمكننا بسهولة إدراك أن عمر البطارية لا يمثل أى مشكلة".