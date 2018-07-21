شاهد بـ"داعش عزبة محسن" يتعرف على المتهم بزرع قنبلة داخل محل كحوليات

كتب ــ إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، سماع الشهود جلسات محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والذين اتخذوا مقرا تنظيميا بعزبة محسن بالإسكندرية، وأكد شاهد الإثبات الثانى بجلسة اليوم أنه صاحب محل كحوليات، وان أحد المتهمين قام بشراء طلبات من المحل وترك شنطة سوداء وبعد فتحها تبين أن بداخلها قنبلة بعد فحصها من الأجهزة الأمنية.

وأمرت المحكمة بإخراج المتهمين وعرضهم على الشاهد ليتعرف على المتهم الذى وضع القنبة فى محله، وتعرف الشاهد على المتهم "حمزة شعبان".

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.