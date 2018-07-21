سقوط أسانسير بـ "صيدلة طنطا" وداخله 5 طلاب دون خسائر فى الأرواح

الغربية - عادل ضرة

تعطل مصعد كلية الصيدلة جامعة طنطا بـ 5 طلاب، اليوم السبت، وسقط من الدور الخامس بسبب الحمولة الزائدة، إلا أن الفرامل ووحدة تأمين المصعد جعلت الهبوط آمن دون خسائر .

كان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا قد أمر بتشكيل لجنة عاجلة لفحص جميع الأسانسيرات بمنشآت الجامعة لمنع تكرار حادث مستشفى بنها، وتم عمل صيانة شاملة للمصاعد، مؤكدا أنه لا تهاون فى مساس بسلامة الطلاب وحياتهم.

وأكد "سبع" أنه شكل لجنة عاجلة للتحقيق فى الواقعة، وهناك لجنة هندسية لفحص الأمر، مشيرا إلى إجراء صيانة لأسانسير صيدلة طنطا منذ شهر، ومعدلات الأمان تعمل بشكل سليم، ولم يحدث أى ضرر للطلاب.