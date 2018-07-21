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السبت، 21 يوليه 2018 12:19 م
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سفينتان إنسانيتان تصلان إلى مايوركا وعلى متنهما مهاجرة ناجية وجثتان

السبت، 21 يوليه 2018 10:49 ص
سفينتان إنسانيتان تصلان إلى مايوركا وعلى متنهما مهاجرة ناجية وجثتان الهجرة غير الشرعية - أرشيفية
أ ف ب
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وصلت سفينتان تابعتان لمنظمة "برواكتيفا أوبن آرمز" إلى مرفأ بالما فى مايوركا وعلى متنهما مهاجرة ناجية وجثتان لإمراة وصبى تم انتشالهما الثلاثاء قبالة سواحل ليبيا.

ورست سفينتا "أوبن آرمز" و"أسترال" فى مرفأ كبرى مدن الأرخبيل يرافقهما زورق تابع للحرس المدنى، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وعُثر على الناجية وهى كاميرونية فى الأربعين تدعى جوزيفا وكانت تعانى من تدنى الحرارة ومعها إمراة وصبى صغير توفيا قبل فترة قصيرة على زورق مطاطى قبالة سواحل ليبيا.

وقررت المنظمة غير الحكومية الأربعاء فى مسعى لضمان "حماية" جوزيفا وتمتعها "بالحرية الكاملة للإدلاء بشهادتها"، التوجه إلى أسبانيا بعد أن أبدت إيطاليا استعدادها لاستقبال الناجية فى صقلية لكن ليس الجثتين.

 


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