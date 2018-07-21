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السبت، 21 يوليه 2018 04:47 م
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سفر وعودة 789 مصريا وليبيا و101 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

السبت، 21 يوليه 2018 04:11 م
سفر وعودة 789 مصريا وليبيا و101 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 789 مصريا وليبيا و101 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 637 إلى الجانب الليبى، بينهم 37مصريا و600 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 152 بينهم 114 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 38 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 409آلاف و982 مصريا.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 101 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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