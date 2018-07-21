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زوجة الشهيد مالك مهران: تكريم الرئيس شرف كبير ووعدنا بحضور حفل زفاف ابنتى

السبت، 21 يوليه 2018 02:44 م
زوجة الشهيد مالك مهران: تكريم الرئيس شرف كبير ووعدنا بحضور حفل زفاف ابنتى ابن الشهيد مالك مهران
الغربية – مصطفى عادل
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أعربت منى محمد المهدى، زوجة الشهيد العميد مالك مهران مدير إدارة مرور بنى سويف الأسبق، والذى استشهد برصاص جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض اعتصام رابعة العدوية المسلح أثناء تأدية واجبه فى تأمين مبنى ديوان عام محافظة بنى سويف، عن فرحتها وفخرها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لنجلها الملازم مصطفى مهران فى حفل تخريج دفعة كلية الشرطة.

 

وأضافت المهدى، لـ"اليوم السابع": "تكريم الرئيس السيسى للشهيد ونجله اليوم هو شرف كبير لنا وأسعدنا كثيرا وهذا يدل على الذكرى الطيبة للشهيد وأخلاقه الحسنة التى كان يتمتع بها فى حياته وبقت تخلد ذكراه بعد استشهاده".

 

وأوضحت زوجة الشهيد العميد مالك مهران مدير إدارة مرور بنى سويف الأسبق، أنها فخورة بتكريم الرئيس لنجلها وكان الحفل ينقصه وجود زوجها الشهيد ليشهد حفل تخرج نجله ولكن هو الآن فى منزلة أفضل.

 

وأشارت المهدى، أن ابنها مصطفى هو أكبر أبنائها يليه "مى" التى تتمنى أن تلتحق بكلية الألسن أو الإعلام، يليها "منة" ثم الابنة الصغرى "منى"، مشيرة أن الرئيس وعد بحضور حفل زفاف لابنتها "مى"، مؤكدة على أن التكريم خفف أوجاع الفراق، مضيفة: "وهذا شرف كبير لى ولأولادى وسيرة زوجى الشهيد مشرفة لنا وإن شاء الله مُكرم فى الجنة".

 

وطالبت زوجة الشهيد العميد مالك مهران مدير إدارة مرور بنى سويف الأسبق، نجلها الضابط مصطفى أن يسير على خطى والده ويدافع عن الوطن والحق والعمل بشرف وأمانة ونصرة المظلوم والحفاظ على تراب الوطن ورفع رايته عالية.

 

يذكر أن الشهيد العميد مالك مهران كان مديرا لقسم مرور المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ثم وكيلا لإدارة مرور مرسى مطروح، ثم عين مديرا لإدارة مرور بنى سويف واستشهد بعد مرور 3 أيام على توليه المنصب عقب فض اعتصام رابعة العدوية، وتم تشييع جثمانه فى جنازة عسكرية بمدينة المحلة الكبرى.

 

وتم تخليد ذكراه بإطلاق اسمه على ميدان المشحمة، ومدرسة المحلة الثانوية بنين بمنطقة أبو شاهين.

 


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