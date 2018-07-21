رفع حالة الطوارئ بمستشفيات الدقهلية للجراحات الحرجة وإلغاء قوائم الانتظار

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم السبت، اجتماعا، مع مديرى المستشفيات العامة والمركزية التابعة للمديرية، حيث تناول الاجتماع مناقشة التخصصات المختلفة، والتى بها قوائم انتظار على مستوى الجمهورية.

وأوضح من خلال ما تم استعراضة خلال الاجتماع، أن مديرية الصحة بالدقهلية ليس بها قوائم انتظار فى تخصصات الجراحات الحرجة، كما أكد أن مديرية الصحة بالدقهلية على أتم استعداد لاستقبال أى حالات جراحات حرجة فى تخصصات (جراحة القلب والصدر - القسطرة القلبية -جراحة المخ والأعصاب -جراحة العظام -جراحة الأورام -جراحات الرمد )، وأن مديرية الصحة تملك القوى البشرية المؤهلة، وكذلك التجهيزات الطبية للقيام بهذه الجراحات.

كما أوضح أنه تم بالفعل استقبال بعض الحالات بمستشفى المنصورة العام الجديد، فى جراحة القلب والصدر، وأكد أن مستشفيات الدقهلية وفرق العمل بهذه المستشفيات تضع نفسها رهن الإشارة لخدمة أى مريض يتم توجيهه إليها.

وأكد مكى أنه يتم التنسيق بين المستشفيات المختلفة داخل المحافظة فى هذه التخصصات، وأنه تم عمل فرق للعمل فى كل تخصص تحت قيادة وكيل الوزارة بنفسة، كما أكد على التنسيق والتعاون مع مستشفيات جامعة المنصورة حسب تعليمات الوزيرة.

يأتى ذلك فى إطارتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، من ضرورة القضاء على قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والملحة بالمستشفيات، والنهوض بالخدمة الصحة المقدمة لغير القادرين.