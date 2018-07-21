رئيس جامعة دمنهور: المستشفى الجامعى يعمل بطاقة 500 سرير بمعايير دولية

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، على تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ اول مستشفى جامعى وكلية للطب لخدمة محافظة البحيرة.

وأضاف عبيد فى بيان له اليوم أن بناء المستشفى الجامعى وكلية الطب تتيح الفرصة كاملة لأجيال متعاقبة من الأطباء، لسد حاجات المواطنين فى جميع المجالات الطبية على مستوى المحافظة، وذلك لخدمة المجتمع البحراوى والسعى إلى تطوره وإزدهاره.

وأوضح رئيس جامعة دمنهور، أن المستشفى الجامعى سيعمل بطاقة 500 سرير وفقا للمعايير الدولية،وسيكون حال تنفيذه خلال عامين هو أول مستشفى جامعى لخدمة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى لخدمة المواطنين بالبحيرة، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتطوير البنية التحتية وافتتاح منشآت جديدة من شأنها الارتقاء بالخدمات التى تقدمها الجامعة على المستوى التعليمى والطبى .

وكانت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، يرافقها الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، واللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، قاموا بوضع حجر الأساس للمستشفى الجامعى وكلية الطب بمنطقة الأبعادية بدمنهور، الواقعة على طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى.