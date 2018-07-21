رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

وائل ربيعى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تخصيص 180 منحة مجانية شاملة المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية للستين الأوائل فى كل شعبة بالثانوية العامة.

وأضاف الخشت، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن المنحة ستشمل "الستون الأوائل علمي علوم، والستون الأوائل علمى رياضة، والستون الأوائل أدبى)، وتشمل المنح الالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية المشتركة والاقسام باللغات الأجنبية.

وقال: "أبنائي وبناتى أوائل الثانوية العامة هذا العام، ألف مبروك، جامعة القاهرة العريقة تفتح ذراعيها لكم لتنضموا إليها فى أقوى البرامج الدراسية التى تخرج طلابا بمواصفات دولية".