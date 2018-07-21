video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رؤساء الأعمال فى بلفاست يدعون لإنهاء حافة الهاوية بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا

السبت، 21 يوليه 2018 11:40 ص
رؤساء الأعمال فى بلفاست يدعون لإنهاء حافة الهاوية بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا الاتحاد الاوروبى
أ ش أ
إضافة تعليق

دعت مجموعات رجال الأعمال فى أيرلندا الشمالية، اليوم السبت، لإنهاء سياسة حافة الهاوية بين الاتحاد الأوروبى وحكومة بريطانيا خلال محادثات خروج لندن من الاتحاد الأوروبى (البريكست)، فى الوقت الذى تواصل فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى زيارتها إلى ايرلندا الشمالية التى تستغرق يومين .

وذكرت صحيفة "بلفاست تليجراف" الأيرلندية -عبر موقعها الإلكترونى- أنه على الرغم من الترحاب الذى تلقته ماى فى ايرلندا الشمالية، إلا أن الكثيرون أعربوا عن حاجتهم لمعرفة المزيد من التفاصيل حول محتويات مقترح الورقة البيضاء فى المملكة المتحدة وكيفية توفيرها للتجارة العابرة للحدود .

وقال مدير اتحاد التجزئة فى أيرلندا الشمالية اودهان كونولى إنه "من المشجع للغاية أن تأتى رئيس الوزراء إلى أيرلندا الشمالية لتستمع وتفهم مخاوف الأعمال وأن تستديم القواعد المشتركة حول السلع والأغذية الزراعية" ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة أن تزيل يديها من تلك المسألة بشكل بسيط .

وأضاف أننا نحتاج لأكثر من العبارات الطيبة، بداية من المزيد من الوضوح حول كيفية عمل مقترح الكتاب الأبيض فى المملكة المتحدة على قضية الجمارك ومدى تأثيره لصالح الأعمال وكيفية احتمالية تجنب الروتين الإضافى للحدود وزيادة التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين حول ضريبة القيمة المضافة والرسوم المفروضة على البضائع التى تتحرك عبر الحدود الايرلندية.

وكانت ماى قد أعلنت أنها ستقوم بزيارة لمدة يومين إلى إيرلندا الشمالية بداية من أمس أول الخميس فى مسعى لطمأنة الشركات بأن حكومتها ستعمل على تفادى إقامة نقاط تفتيش جمركى عند الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا العضو فى الاتحاد الأوروبى بعد البريكست.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى: خطط لندن بشأن اتفاقية الجمارك يعرضنا لخطر الاحتيال التجارى

توافق بين المغرب والاتحاد الأوروبى حول تجديد اتفاقية الصيد البحرى

الاتحاد الاوروبى

اخبار الاتحاد الاوروبى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

حماس تعلن التوصل لتهدئة فى غزة بجهود مصرية وأممية

حماس تعلن التوصل لتهدئة فى غزة بجهود مصرية وأممية

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة