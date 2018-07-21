رؤساء الأعمال فى بلفاست يدعون لإنهاء حافة الهاوية بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا

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دعت مجموعات رجال الأعمال فى أيرلندا الشمالية، اليوم السبت، لإنهاء سياسة حافة الهاوية بين الاتحاد الأوروبى وحكومة بريطانيا خلال محادثات خروج لندن من الاتحاد الأوروبى (البريكست)، فى الوقت الذى تواصل فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى زيارتها إلى ايرلندا الشمالية التى تستغرق يومين .

وذكرت صحيفة "بلفاست تليجراف" الأيرلندية -عبر موقعها الإلكترونى- أنه على الرغم من الترحاب الذى تلقته ماى فى ايرلندا الشمالية، إلا أن الكثيرون أعربوا عن حاجتهم لمعرفة المزيد من التفاصيل حول محتويات مقترح الورقة البيضاء فى المملكة المتحدة وكيفية توفيرها للتجارة العابرة للحدود .

وقال مدير اتحاد التجزئة فى أيرلندا الشمالية اودهان كونولى إنه "من المشجع للغاية أن تأتى رئيس الوزراء إلى أيرلندا الشمالية لتستمع وتفهم مخاوف الأعمال وأن تستديم القواعد المشتركة حول السلع والأغذية الزراعية" ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة أن تزيل يديها من تلك المسألة بشكل بسيط .

وأضاف أننا نحتاج لأكثر من العبارات الطيبة، بداية من المزيد من الوضوح حول كيفية عمل مقترح الكتاب الأبيض فى المملكة المتحدة على قضية الجمارك ومدى تأثيره لصالح الأعمال وكيفية احتمالية تجنب الروتين الإضافى للحدود وزيادة التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين حول ضريبة القيمة المضافة والرسوم المفروضة على البضائع التى تتحرك عبر الحدود الايرلندية.

وكانت ماى قد أعلنت أنها ستقوم بزيارة لمدة يومين إلى إيرلندا الشمالية بداية من أمس أول الخميس فى مسعى لطمأنة الشركات بأن حكومتها ستعمل على تفادى إقامة نقاط تفتيش جمركى عند الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا العضو فى الاتحاد الأوروبى بعد البريكست.