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خبراء: ترجيح فرضية اتهام دول خارجية بعمليات قرصنة المعلومات فى سنغافورة

السبت، 21 يوليه 2018 04:39 م
خبراء: ترجيح فرضية اتهام دول خارجية بعمليات قرصنة المعلومات فى سنغافورة قراصنة
سنغافورة (أ ف ب)
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رجح خبراء أمنيون السبت، أن تكون دول خارجية وراء أكبر عمليات قرصنة معلوماتية تشهدها البلاد حتى الان بسبب اتساع وتطور تلك الهجمات.

وأعلنت سنغافورة الجمعة، أن قراصنة دخلوا على قاعدة بيانات حكومية وسرقوا ملفات طبية تخص 1,5 مليون سنغافورى من بينهم رئيس الوزراء لى هسين لونج الذى استُهدف بشكل خاص بالهجوم "غير المسبوق".

وقال وزير الصحة السنغافورى إن الهجوم كان "هجوما معلوماتيا متعمدا ومستهدفا وخطط له بشكل جيد وليس من عمل قراصنة عاديين او عصابات إجرامية".

ورغم رفض المسؤولين التعليق على هوية القراصنة، قال خبراء لوكالة فرانس برس إن تعقيد الهجوم وتركيزه على شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء يشير إلى أن جهات حكومية وراءه.

وقال الخبير إريك هو رئيس شركة "فاير أى" لامن المعلوماتية فى أسيا والمحيط الهادئ إن "جهة تجسس معلوماتى يمكن أن تستخدم ورقة الكشف عن معلومات صحية حساسة، لإجبار شخص فى منصب مهم للقيام بعمليات تجسس" لحسابها.

وصرح لقناة "نيوز آسيا" الوطنية أن الهجوم هو "تهديد متقدم مستمر" مضيفا أن "طبيعة مثل هذه الهجمات تشير إلى أن من قام بها هو دول تستخدم أدوات متقدمة للغاية".

وقال جيف ميدلتون الرئيس التنفيذى لشركة "لانتيوم" لاستشارات أمن المعلوماتية إن بيانات الرعاية الصحية مهمة بشكل خاص لقراصنة المعلوماتية لأنها يمكن أن تستخدم لابتزاز أشخاص فى موقع السلطة.

 


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