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خالد عبد الغفار: إتاحة أماكن لكل الناجحين بالثانوية بمؤسسات التعليم العالى

السبت، 21 يوليه 2018 06:18 م
خالد عبد الغفار: إتاحة أماكن لكل الناجحين بالثانوية بمؤسسات التعليم العالى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالى تتحمل كل الطلاب الناجحين بالثانوية العامة وسيكون هناك أماكن متاحة لكل الناجحين فى الثانوية العامة بمؤسسات التعليم العالى سواء كانت بالجامعات أو المعاهد.

 

وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر المجلس بجامعة القاهرة، أن المعاهد التابعة للوزارة تأتى ضمن منظومة التعليم العالى التى سيتم توزيع الطلاب عليها.

 

 


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الثانوية العامة

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