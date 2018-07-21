حملة لتطهير ورفع المخلفات بالبحر اليوسفى بمركز العدوة بالمنيا (صور)

كتب فريق المحافظات

تواصل الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا جهودها فى تطهير وتنظيف البحر اليوسفى ومتابعة حالة الإنارة بالشوارع والقرى.

قال إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة العدوة انه بالتعاون مع إدراة الرى بالمركز تم عمل حملة لتنظيف وتطهير البحر اليوسفى من الحشائش على جانبى البحر وأيضا إزالة المخلفات والحيوانات النافقة أسفل كوبرى العدوة الرئيسي، كما تم تركيب كشافات وإنارة طريق كفر المغربى - القايات.

كما بدأت محافظة المنيا اليوم السبت فى تنفيذ الموجه العاشرة من حملات استرداد أرضى الدولة وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بعدم التهاون فى أملاك الدولة بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أى تعديات عليها.

وتابع محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة أعمال الموجة العاشرة للإزالات بمركز أبوقرقاص، ووجه بضرورة التصدى بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضى أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها، وإزالة جميع التعديات عليها، خاصة التى لا تزال فى المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته دون انتظار صدور قرارات الإزالة، وتقنين الحالات الجادة .

وشدد السكرتير العام على ضرورة تجهيز المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بكل مراكز المحافظة بالتنسيق بين الجهات المعنية ذات الولاية لسرعة تنفيذ الإزالات على أن يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بعد عمل خريطة كاملة عن كل منطقة وأن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازى فى كل المواقع وذلك للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة من الموجة العاشرة فيما يخص الأراضى المستردة أو المبالغ المالية المطلوب تحصيلها.

ومن ناحية أخرى بدأ مركز ملوى فى تنفيذ أعمال الإزالات للموجة العاشرة بقرية الشيخ عبادة، تعديات آثار، على مساحة 10 آلاف متر.

على جانب أخر، قال العقيد محمد صلاح إن الإزالات تضمنت 24 حالة حالة تعدى على أراضى زراعية على مساحة 20 قيراط و15 سهم، إضافة إلى 4 حالات تعدى على أراضى أوقاف بمساحة 4 قيراط ، و11 حالة تعدى على أرض أملاك الرى بمساحة 825 متر .

من جهة أخرى قامت الوحدة المحلية بتركيب أعمدة إنارة بطريق منشأة دعبس إضافة إلى صيانة الكشافات الموجودة فى الطريق لرفع كفاءتها .



حملة ازالات بالمنيا



حملة ازالات بالمنيا



حملة ازالات بالمنيا



حملة ازالات بالمنيا