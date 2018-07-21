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جنايات بنها تقضى بحبس سائق 7سنوات لقتله عاملا بسلاح نارى

السبت، 21 يوليه 2018 02:02 م
جنايات بنها تقضى بحبس سائق 7سنوات لقتله عاملا بسلاح نارى حبس - أرشيفية
كتبت نيفين طه
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قضت محكمة جنايات بنها "الدائرة الثالثة" برئاسة المستشار أيمن ربيع شعيب، رئيس الدائرة، بعضوية المستشارين عماد فتحى حلمى، وأحمد محمود عبداللطيف دهشان، بمعاقبة سائقا بالسجن المشدد 7 سنوات، لقيامه بقتل عامل فى مشاجرة بينهما بإحدى قرى مركز بنها.

ترجع وقائع القضية عندما تلقى المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها، إشارة من مستشفى بنها العام، بوصول المجنى عليه رامى فايز أحمد، جثة هامة بها عدة إصابات.

أخطر اللواء محمد الألفى، مدير إدارة البحث الجنائى، بالواقعة، وانتقل العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية، وبمناظرة الجثه تبين أن بها إصابات بأنحاء الجسد، وبسؤال ذويه اتهموا المدعو (عماد م. ن 52 سنة سائق بالتشاجر مع المتوفى) مما أدى إلى وفاته، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعه.

واعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة، فقضت المحكمة بحكمها السابق.

 

 

 


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