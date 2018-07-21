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جزيرة ساموس اليونانية تعارض خطط إنشاء مخيم للمهاجرين الجدد

السبت، 21 يوليه 2018 01:52 م
جزيرة ساموس اليونانية تعارض خطط إنشاء مخيم للمهاجرين الجدد مهاجرون- أرشيفية
أ ش أ
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 ذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم السبت، أنه من المقرر أن يتوجه وفد من جزيرة ساموس للعاصمة اليونانية أثينا خلال الأيام المقبلة لتقديم اعتراضهم على خطط إقامة مركز استقبال جديد للمهاجرين فى منشأة عسكرية فى الجزيرة لمسؤولين بوزارة الهجرة والأركان العامة للدفاع الوطنى اليوناني.

وقال ميخاليس أنجيلوبولوس رئيس بلدية جزيرة ساموس، فى تصريح للصحيفة، إنه لم يتم إبلاغه رسمياً بهذه الخطط، موضحًا أن السلطات المحلية اليونانية سعت كثيرًا إلى نقل المهاجرين إلى البر الرئيسي.

وأضاف أن الرسالة التى تلقاها من وزير سياسة الهجرة اليونانى ديميتريس فيتساس تشير إلى خطط التخفيف عن الجزيرة وليس إنشاء مركز استقبال جديد.

 


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