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توزيع ملابس وأغذية بقريتين ومدينة بكفر الشيخ ومنح 5 آلاف أسرة قروض حسنة

السبت، 21 يوليه 2018 11:20 م
توزيع ملابس وأغذية بقريتين ومدينة بكفر الشيخ ومنح 5 آلاف أسرة قروض حسنة جانب من الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بتوزيع عدد من كراتين السلع الغذائية والمساعدات على الأرامل وصغار الصيادين والحالات الإنسانية من المحتاجين والفقراء ببرج البرلس وبرج مغيزل، وأهالى قرية الملاحة بمركز سيدى سالم بالتعاون مع الجمعية العمومية لنساء مصر، برئاسة الدكتورة منال العبسى، وبنك الشفاء المصرى، وبنك الطعام المصرى، وبنك الكساء المصرى، وجمعية الحياة الكريمة، وجمعية زوجات ضباط الشرطة، وجمعية رعاية المرضى، وبمشاركة وزارتى الشباب والرياضة والثقافة، ضمن فعاليات تدشين حملة " إحنا السند " بمحافظة كفرالشيخ، برعاية اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ.

 

فتم توزيع 200 كرتونة من السلع الغذائية والمواد التموينية وقطع الملابس للمستحقين من الأرامل والسيدات وشباب الصيادين، من بينهم، أمينة على حسن، وبسيطة عبدالمنعم درويش، وفوزية محمد السيد بيومى، وصباح درويش، ومحمد غمرى السباعى، وحامد على محمد على، وعلى على صابره، لتخفيف أعباء الحياة عنهم وإشعارهم بمساندة المجتمع والمسئولين لهم، وتحقيق صورة من صور التكافل المجتمعى، كما تم توزيع 300 كرتونة سلع غذائية و300 قطعة ملابس متنوعة على أسر قرية الملاحة بسيدى سالم، ضمن فعاليات تدشين حملة " إحنا السند " بمحافظة كفرالشيخ، برعاية اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ.

 

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، أنه أطلاق مبادرة " احنا السند "، اليوم السبت، من قرية الملاحة بسيدى سالم لتكون انطلاقة قوية فى العمل الخيرى بمحافظة كفرالشيخ بشراكة مؤسسات المجتمع المدنى.

 

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى فى النهوض بالمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة، مضيفا أنه سيتم توزيع مساعدات على ٥٠٠ أسرة بقرى كفرالشيخ، بالإضافة إلى إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد ركائز دعم الاقتصاد القومى، والدعم الكامل للقرى الأكثر احتياجاً من خلال برامج تدريبية وتأهيلية للشباب لتوفير مزيد من فرص العمل.

 

وأضاف أن مبادرة " احنا السند " التى تنطلق من قرية الملاحة بسيدى سالم ستكون نموذج للقرى التى ينطلق منها المشروع، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، بديوان عام محافظة كفرالشيخ لبدء تفعيل مبادرة " احنا السند "، بحضور الدكتورة منال العبسى رئيس جمعية عمومية نساء مصر، وممثلى بنوك الطعام والكساء والدواء المصرى، تحت رعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة.

 

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه سيتم دعم 50 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمبلغ عشرة ألاف جنيه، كقروض حسنة بدون فوائد، بحيث يتم اختيار 50 أسرة من كل وحدة قروية والبالغ عددها 100 قرية رئيسية على مستوى المحافظة، بتكلفة تبلغ 50 مليون جنية كمرحلة أولى للمشروع، تنظمها وتمولها وتقوم بها محافظة كفرالشيخ، ويؤدى هذا إلى رفع مستوى المعيشة للفئة المستهدفة من أهالى كفرالشيخ، يتم بعد ذلك استكمال عدد من المراحل لتشمل كل مرحلة 5000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

 

 

 


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