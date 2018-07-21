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السبت، 21 يوليه 2018 10:31 م
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تنفيذ 870 حكما وضبط 106 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

السبت، 21 يوليه 2018 08:39 م
تنفيذ 870 حكما وضبط 106 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 870 حكمًا متنوعًا منها 730حكمًا جزئيا  و 119 حكم غرامات و11 حكم مستأنف و8 احكام مخالفات، هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10600 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 106 متهمًا هاربا محكومًا عليه.
 
 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 

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