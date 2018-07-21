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تموين الأقصر تضبط 152 جوال دقيق في سيارة ومستودعات قبل بيعها بالسوق السوداء

السبت، 21 يوليه 2018 08:44 م
تموين الأقصر تضبط 152 جوال دقيق في سيارة ومستودعات قبل بيعها بالسوق السوداء ضبط دقيق مدعم -ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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تمكنت مباحث التموين في محافظة الأقصر، من ضبط سيارة نقل محملة بـ132 جوال دقيق مخابز، و20 جوال دقيق مستودعات مدعم، قبل بيعها في السوق السوداء.
 
وأوضح رئيس قسم مباحث تموين الأقصر العقيد محمد فاضل، أنه تم ضبط سيارة نقل رقم 30275، قيادة المدعو/ ح . أ. ح، مقيم القرنة، وبحوزته كميات 132 جوال دقيق مخابز مدعم زنة 50 كجم للجوال، و20 جوال دقيق مستودعات مدعم زنة 20 كجم للجوال، بالإضافة إلى 11 لفافة سكر تمويني وزن كل لفافة 10 كجم، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
 

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