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تعرف على شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية بمنطقة الأقصر الأزهرية

السبت، 21 يوليه 2018 11:29 ص
تعرف على شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية بمنطقة الأقصر الأزهرية محمد بدر محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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قررت منطقة الأقصر الأزهرية إجراء الاختبارات اللازمة لوظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية، وذلك لشغلها في كلية البنات الأزهرية بمدينة طيبة الجديدة شمالي المحافظة، وذلك فى الفترة من 18 لـ19 أغسطس المقبل.

 

وأكد محمد شعبان المنسق الإعلامى لمنطقة الأقصر الأزهرية، على أن الاختبارات التحريرية والشفوية ستعقد فى نفس اليوم، وتشمل ما يلى:-

1.    السبت 18 أغسطس ستتم بترتيب أبجدى للحروف من "أ" وحتى "ش"

2.    الأحد 19 أغسطس ستتم لحروف من "ص" وحتى "ي"

3.    تعقد الاختبارات في تمام 10 صباحاً وتستمر حتى 12 ظهراً

4.    يتم إجراء الاختبارات بمقر كلية البنات الأزهرية بمدينة طيبة الجديدة

5.    المستندات المطلوبة تشمل صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى سارية وقت الإعلان، مثبت بها العنوان المتقدم عليه مع الأصل للإطلاع

6.    مطلوب تقديم صورة ضوئية من شهادة المؤهل الحاصل عليه المتقدم للوظيفة

7.    مطلوب تقديم صورة ضوئية من شهادة الميلاد على أن تكون “كمبيوتر” للمتقدم للوظيفة

8.    مطلوب صورة ضوئية من شهادة التأهيل لنسبة الـ 5%

9.    يجب أن يحضر المتقدم لمكان الاختبار قبل الموعد المحدد بوقت كافي لمراجعة المستندات


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