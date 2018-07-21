تعرف على خطوات تجديد رخصة سيارات النقل الثقيل × 10 معلومات

أقر قانون المرور الحالى العديد من الإجراءات لكى يتم الحصول على رخصة لقيادة سيارات النقل أثناء تجديدها، والتى تستلزم تجهيز مجموعة من الأوراق، ليتم تجديد الرخصة، ومنها:
1 - يكون الحد الأدنى للسن 21 سنة ميلادية
2 - تقديم شهادة براءة الذمة
3 - إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب بقرار من القومسيون
4 - تقديم صحيفة الحالة الجنائية
5 - تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المعد لذلك
6 - إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور
7 - تصرف الرخصة لمن تكون القيادة مهنتهم
8 - صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل
9 - موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص
10 - تقديم ما يفيد سداد التأمينات الاجتماعية
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة