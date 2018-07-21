video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على خطوات تجديد رخصة سيارات النقل الثقيل × 10 معلومات

السبت، 21 يوليه 2018 12:20 م
تعرف على خطوات تجديد رخصة سيارات النقل الثقيل × 10 معلومات عربات النقل الثقيل - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

أقر قانون المرور الحالى العديد من الإجراءات لكى يتم الحصول على رخصة لقيادة سيارات النقل أثناء تجديدها، والتى تستلزم تجهيز مجموعة من الأوراق، ليتم تجديد الرخصة، ومنها:

1 - يكون الحد الأدنى للسن 21 سنة ميلادية

2 - تقديم شهادة براءة الذمة

3 - إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب بقرار من القومسيون

4 - تقديم صحيفة الحالة الجنائية

5 - تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المعد لذلك

6 - إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور

7 - تصرف الرخصة لمن تكون القيادة مهنتهم

8 - صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل

9 - موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص

10 - تقديم ما يفيد سداد التأمينات الاجتماعية


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يحرر 7850 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

مرور الجيزة: سيولة بالمحاور الرئيسية وكثافات متوسطة ببعض المناطق

اخبار المرور

اخبار الحوادث

قانون المرور

تجديد الرخصة

سيارات النقل

الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة