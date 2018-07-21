تعرف على خطوات تجديد رخصة سيارات النقل الثقيل × 10 معلومات

كتب عبد الرحمن سيد

أقر قانون المرور الحالى العديد من الإجراءات لكى يتم الحصول على رخصة لقيادة سيارات النقل أثناء تجديدها، والتى تستلزم تجهيز مجموعة من الأوراق، ليتم تجديد الرخصة، ومنها:

1 - يكون الحد الأدنى للسن 21 سنة ميلادية

2 - تقديم شهادة براءة الذمة

3 - إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب بقرار من القومسيون

4 - تقديم صحيفة الحالة الجنائية

5 - تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المعد لذلك

6 - إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور

7 - تصرف الرخصة لمن تكون القيادة مهنتهم

8 - صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل

9 - موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص

10 - تقديم ما يفيد سداد التأمينات الاجتماعية