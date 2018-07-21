ترامب ينتقد محاميه السابق بعد تسجيله لحديث له قبل انتخابات الرئاسة

أ ف ب

انتقد الرئيس الامريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، محاميه السابق مايكل كوهين بعد أن تبين أنه سجل سرا حديثا تطرق فيه الرجلان إلى دفع مال لفتاة غلاف سابقة فى مجلة بلاى بوى اقام معها ترامب علاقة مفترضة.

وكتب ترامب فى تغريدة "من غير المعقول أن يسجل محام حديثا لموكله - الأمر غير مسبوق إطلاقا، وقد لا يكون قانونيا".

والجمعة ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن كوهين سجل خلسة حديثا تطرق فيه الرجلان إلى دفع مال للفتاة.

ونقلت الصحيفة أن التسجيل، تم قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التى جرت فى نوفمبر 2016، وضبطه محققو مكتب التحقيقات الفيدرالى (اف بى اى) خلال مداهمتهم لمكاتب المحامى كوهين.

والحديث الذى سجل دار حول إمكانية دفع مال مقابل سكوت فتاة الغلاف السابقة فى مجلة بلاى بوى كارين ماك دوجال، التى تؤكد أنها أقامت علاقة "رومانسية دامت عشرة أشهر عامى 2006 و2007" مع ترامب، الذى لم يكن قد دخل بعد عالم السياسة.

واستنادا إلى الذين استمعوا إلى التسجيل، يبدو أن هذه الحادثة لا تشكل أى تهديد قضائى لترامب ما دام لم يتم دفع مال فى نهاية المطاف لفتاة الغلاف.

لكنها تأتى فى إطار تحقيقات "إف بى اى" التى تريد التحقيق فيما إذا كان أى استخدام للاموال خلال الحملة الانتخابية الرئاسية من قبل ترامب له علاقة بمغامراته النسائية، يمكن ان يشكل خرقا للقانون الانتخابى.