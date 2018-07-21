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تحرير 630 مخالفة مرورية وضبط 693 متهما هاربا بالبحيرة

السبت، 21 يوليه 2018 10:40 ص
تحرير 630 مخالفة مرورية وضبط 693 متهما هاربا بالبحيرة حملة أمنية - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة تحت إشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 693 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.

وتم تحرير 630 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

كما تم ضبط "حسام.ع.ع" 39 سنة بائع أسطوانات بوتاجاز متجول على تروسيكل بدون لوحات معدنية، بقرية جزائر عيسى مركز الدلنجات لتجميعت على التروسيكل قيادته 20 أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة سعة 12.5 كيلو لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعه، وضبط "عادل.ح.ع" 44 سنة صاحب محل جزاره كائن بمدينة الدلنجات لقيامه بذبح لحوم بلدية خارج المجزر الحكومى، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط بحوزته 2 كيلو، كما تم ضبط 16 قضية تموينية متنوعة.


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