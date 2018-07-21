video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 586 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 21 يوليه 2018 10:05 ص
تحرير 586 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

شنت، اليوم، مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

أسفرت الحملة عن تحرير586 مخالفة مرورية متنوعة عبارة عن تحرير 64 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، 139 مخالفة أنتظار خاطئ، وضبط 6 دراجات نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ18 حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125، وتم ضبط 245 مخالفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن فحص 10سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائها على مواد متفجرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 45 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار المنوفيه

مرور المنوفيه

امن المنوفيه

تحرير مخالفات مرورية

سحب رخص

المنوفية




لا تفوتك
بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

حماس تعلن التوصل لتهدئة فى غزة بجهود مصرية وأممية

حماس تعلن التوصل لتهدئة فى غزة بجهود مصرية وأممية

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة