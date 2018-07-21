تحرير 586 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت، اليوم، مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

أسفرت الحملة عن تحرير586 مخالفة مرورية متنوعة عبارة عن تحرير 64 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، 139 مخالفة أنتظار خاطئ، وضبط 6 دراجات نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ18 حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125، وتم ضبط 245 مخالفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن فحص 10سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائها على مواد متفجرة.