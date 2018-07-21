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السبت، 21 يوليه 2018 08:10 م
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تحرير 1143 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 21 يوليه 2018 06:44 م
تحرير 1143 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير 1143 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 344 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و53 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و51 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 15 سيارة و119 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و43 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 28 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و29 رخصة لمخالفة البيئة و116 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 37رخصة لمخالفة خط السير و46 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و23 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 9 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 49 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و8مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و10 مخالفات عدم صلاحية الإطارات و41 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 6سيارات متروكة و40 مخالفة إزالة فاميه وتحرير20 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و14 مخالفة مواقف عشوائية و25 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 19 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


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