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تجديد حبس قاتل سائق بالخانكة 15 يوما على ذمة التحقيقات

السبت، 21 يوليه 2018 02:34 م
تجديد حبس قاتل سائق بالخانكة 15 يوما على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتله سائق، وإلقاء جثته بمصر فى بلبيس بالخانكة.

 

تلقى اللواء محمد الألفى، مدير المباحث بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث مركز الخانكة، بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة "سائق" فى مياه مصرف بلبيس بقرية الخلايلى التابعة لمركز الخانكة، وبمناظرة الجثة، وتبين أن بها أثار خنق من الرقبة وأنها لسائق "ي. ا" 14 سنة ويعمل سائق "توك توك".

 

تم تشكيل فريق بحث قادة العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى وتوصل فريق البحث إلى أن المجنى عليه يعمل على توك توك ملك "أ. أ" 27 سنة، عاطل، وعقب انتهاءه من العمل يوم الحادث توجه إلى صاحب التوك توك لإعطائه الإيراد فقام المتهم "صاحب التوك توك" باستدراجه إلى مكان العثور على الجثه وطلب منه ممارسة الشذوذ فرفض المجنى عليه وعندما هدده بطرده من العمل على التوك توك وافق المجنى عليه وعقب ممارسة الشذوذ معه قام بخنقه بحزام بنطاله وألقى بالجثة فى المصرف الرشاح وفرا هاربا.

 

وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وأحيلا المتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمه التحقيقات جددها قاضى المعارضات 15 يوما .

 

 


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