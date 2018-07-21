برلمانى عراقى يحذر من دفع الخلافات بين الكتل السياسية إلى التظاهرات

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حذر عضو البرلمان العراقى عن ائتلاف دولة القانون وعضو اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، اليوم السبت من خطورة زج الخلافات السياسية بين الكتل إلى التظاهرات، مشدداً على أهمية إبعاد الشارع عن أى احتكاك سياسي.



وقال المطلبى - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) - "إن القوى السياسية عليها الدخول بحوارات فيما بينها بشكل ودى وديمقراطي"، مضيفا أن أى طرفين يدخلان بحوارات وبحال الاتفاق فهو خير على خير، وبعكس ذلك فليذهب كل طرف للتفاهم مع أطراف سياسية أخرى .



وأضاف أن زج الشارع بالمشاكل السياسية سواء فى بغداد أو المحافظات هو أمر غير صحيح وخطير، مشدداً على أهمية إبعاد الشارع عن أى احتكاك سياسى لأن جميع القوى السياسية لديها مؤيدون وجماهير وبحال حصول احتكاك بينها قد يحدث اصطدام فيما بينها وهو أمر لا نريده بشكل مطلق .

وأكد المطلبي، على ضرورة أن تفكر جميع القوى السياسية بحكمة وتروى قبل أن تفكر بزج شعاراتها السياسية خلال التظاهرات .