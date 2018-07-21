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انفجار وإطلاق نار قرب مقر سابق للحزب الديمقراطى الكردستانى بكركوك

السبت، 21 يوليه 2018 08:28 ص
انفجار وإطلاق نار قرب مقر سابق للحزب الديمقراطى الكردستانى بكركوك انفجار فى كركوك- أرشيفية
أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، أن هناك إطلاق نار كثيف سمع وسط ناحية التون كوبرى شمال غربى محافظة كركوك، عقب انفجار عبوة قرب مقر سابق للحزب الديمقراطى الكردستانى وسط الناحية.


وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) ـ إن "اطلاقات نارية مكثفة سمعت فى ناحية التون كوبرى ٣٥ كم شمال غربى كركوك، بعد انفجار قنبلة محلية على مقر سابق للحزب الديمقراطي، دون وقوع اية خسائر"، موضحا أن القوات الامنية انتشرت بشكل مكثف فى الناحية.
وأضاف المصدر الأمنى ، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القوات الامنية فرضت طوقا امنيا على موقع الانفجار.
يذكر أن ناحية التون كوبرى شمال غربى كركوك (٢٥٥ كم شمال العاصمة بغداد)، تعتبر من المناطق الآمنة والمستقرة بعد عمليات فرض القانون العام الماضي.
 

 

 


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