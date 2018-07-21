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اليوم.. تسليم 69 وحدة سكنية لمتضررى المنطقة الأثرية بالوادى الجديد

السبت، 21 يوليه 2018 07:00 ص
اليوم.. تسليم 69 وحدة سكنية لمتضررى المنطقة الأثرية بالوادى الجديد كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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قال كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد فى تصريح خاص لـــ" اليوم السابع " أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وجه بسرعة تسليم 69 وحدة سكنية لمتضررى المناطق الأثرية بقرية القصر الإسلامية غدا السبت دون تحديد القيمة الإيجارية حرصا منه على سلامة وأمن المتضررين من أصحاب المنازل الآيلة للسقوط والمحظور عليهم إعادة البناء فى تلك المنطقة الأثرية.

وأضاف إبراهيم أن سبب تأخر تسليم الوحدات السكنية بسبب إنهاء أعمال صيانة فى الخدمات بتلك الوحدات بجانب رفض بعض المنتفعين الاستلام بعد أن تم تحديد القيمة الإيجارية من 200 جنيه إلى 350 جنيها، بقرار اللجنة العليا بالمحافظة والإسكان، وهو ما رفضه المنتفعون وطالبوا المحافظ بالتدخل لخفض تلك القيمة الإيجارية نظرا لظروفهم.

 

 

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