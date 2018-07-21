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اليوم.. تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة

السبت، 21 يوليه 2018 04:30 ص
اليوم.. تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة احتفالات كلية الشرطة - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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يشهد اليوم السبت، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

 

ويقدم الخريجون الجدد عروضًا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرها.

 

وتشمل العروض التى يقدمها الخريجون، عروضاً قتالية وتسلقًا للمبانى المرتفعة وتخطى الحواجز لمسافات طويلة وتخطى النيران، وتشارك الشرطة النسائية فى العروض، فضلاً عن مشاركة عدد من طلاب الكليات العسكرية الأخرى أشقاءهم من كلية الشرطة فى يوم تخرجهم.

 

وتظهر العروض العسكرية والقتالية مهارات طلاب كلية الشرطة فى التعامل مع مختلف الأهداف، بالإضافة إلى عدد من الفقرات التى تعكس مدى استيعاب الطلبة لتنفيذ البرامج العملية، والتعامل مع مختلف الظروف التى يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء المهام التى يتم تكليفهم بها لحماية الوطن.


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