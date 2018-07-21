الهند تبنى أطول نفق فى آسيا لربطها مع الصين

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شرعت الهند فى بناء أطول نفق برى فى آسيا يربط بينها وبين الصين ويصل طوله إلى 14 كيلومترا، وسيخترق النفق الهندى قاعدة جبل "زوجيلا" مرورا بإقليم جامو وكشمير وسيتيح النفق الجديد اتصالا استراتيجيا مع الصين على مدار العام بغض النظر عن الظروف المناخية الصعبة وبما يشجع على دعم الاندماج الثقافى والاقتصادى بين المجتمعات الهندية التى تقطن مناطق الحدود مع الصين وبين باقى مناطق الهند وإنهاء شبه عزلتها، وتتكلف قيمة إنشاء النفق الجديد 951 مليون دولار أمريكي.



ومن الناحية الاستراتيجية سيسهل النفق الجديد نقل وتحريك القوات الهندية إلى المناطق الحدودية مع الصين وباكستان وتسريع درجة انتشارها فى هذه المناطق مهما تكن حالة الطقس فبفضل النفق الجديد لن تستغرق رحلة نقل القوات الهندية إلى هناك سوى 15 دقيقة فقط بدلا من 3 ساعات ونصف.



ومن المعروف أن تردى الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة إلى 45 درجة تحت الصفر فى بعض المناطق بالإضافة إلى وعورة طبوغرافية المناطق التى سيخترقها النفق الجديد تؤكد استحالة تحريك أية قوات هندية فى هذا الإقليم لمدة لا تقل عن 6 أشهر من كل عام وبخاصة فى قطاعى لياه وكارجيل الاستراتيجيين قبالة الحدود مع باكستان.

