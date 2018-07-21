النمسا توقف إجراء اختبار باللغة التركية للحصول على رخصة قيادة

أ ف ب

أعلنت وزارة النقل النمساوية، اليوم السبت، أن المرشحين للحصول على رخصة قيادة السيارة فى البلاد لن يعود بامكانهم بعد اليوم إجراء الاختبار باللغة التركية، وبررت القرار بالرغبة بالتوفير والدفع إلى مزيد من الاندماج.

ومن اصل 299687 شخصا أجروا العام الماضى الاختبار الخاص للحصول على رخصة القيادة، فان 3631 منهم فقط أى 1.2% أجروا الاختبار النظرى باللغة التركية.

ويعيش فى النمسا نحو 360 ألف شخص من أصل تركى بينهم 117 ألفا لا يحملون الجنسية النمساوية.

وقال وزير النقل نوبرت هوفر فى بيان إن الإجراء الجديد سيطبق ابتداء من العام 2019. وينتمي هوفر إلى "حزب الحرية" اليمينى المتطرف، المتحالف مع المحافظين برئاسة المستشار سباستيان كورتز.

واضاف "أن استخدام أى لغة إضافية سيكلف الدولة نفقات غير مبررة تصل إلى خمسة أرقام".

كما اعتبر أن إجراء اختبار القيادة باللغة التركية يعتبر تمييزا بالنسبة للناطقين بلغات أخرى لا يتكلمون اللغة الألمانية.