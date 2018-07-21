المتحدث باسم الرئاسة: ما حدث خلال الـ4 سنوات الماضية معجزة

كتب محمد شرقاوى

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر كانت على حافة الانهيار خلال 2011 و2013 كالعديد من دول المنطقة، واصفًا ما حدث خلال الأربع سنوات الماضية بالمعجزة.

وأضاف راضى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج " على مسؤوليتى" المذاع على قناة صدى البلد: "ما حدث فى مصر منذ 2011 لـ 2013 أدى لافتقاد الأمن والعمل الكامل لمؤسسات الدولة، مما أثر بالسلب على اقتصاد الدولة".

وتابع راضى قائلًا: "القوات المسلحة أنقذت مصر من مخطط كبير استهدف المنطقة بأكملها، وهناك مجهود كبير بذل خلال الأربع سنوات الماضية لتثبيت أركان الدولة وتحقيق إصلاحات بالتوازى"، معلقاً: "اعتبر ما حدث من تثبيت أركان الدولة ومحاربة الإرهاب وتحقيق إصلاحات اقتصادية معجزة حقيقة"، مشيرا إلى أن الدولة أنشات العديد من المدن الجديدة، ونفذت حوالى 6 آلاف كيلو متر من الخطة القومية للطرق خلال الأربع سنوات الماضية.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تسير في الطريق الصحيح داخليا وخارجيا، بفضل اصطفاف الشعب مع مؤسسات الدولة.